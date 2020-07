Le journaliste d'RTL, Philippe Corbé, victime d'une agression homophobe: "Je viens juste de sortir des urgences…"

Le correspondant de la radio RTL France à New York a été victime d'une agression à la sortie d'un restaurant de la grosse pomme où il se trouvait avec son mari mardi soir.

Un passant s'en tout à coup est pris au journaliste de 40 ans, comme il le raconte sur Twitter

"J'ai été agressé aux alentours de 22h25 avec mon époux alors que nous étions installés à une table en terrasse. Cet homme nous a attaqués et s'est mis à me frapper alors que je tentais de protéger mon mari. Je viens juste de sortir des urgences et tient à dire que la police de New York n'a absolument pas bougé", a-t-il écrit en légende de plusieurs photos où il montre ses blessures ainsi que son agresseur.

Plusieurs personnalités lui ont apporté leur soutien. "Toute mon amitié Philippe ! A toi et à ton mari ! C'est insupportable !", a écrit Marc-Olivier Fogiel. "Soutien à toi et à ton mari Philippe. C'est insupportable", a tweeét Hugo Clément. Enfin, Christophe Beaugrand lui a envoyé ces quelques mots : "Force à toi je suis hyper choqué."