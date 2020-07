Vous n'avez jamais entendu Nirvana jouer de cette manière: les mamies adorent (vidéo)

Nirvana a marqué toute une génération avec sa musique "grunge". Le groupe américain a composé de nombreux succès : Smells Like Teen Spirit, Lithium, Come as you are... Ce dernier morceau a fait le bonheur des apprentis guitaristes par sa simplicité.



Dans la version à découvrir ci-dessous, exit le riff de guitare à 4 notes et l'ambiance dépressive du morceau original. Place à une version guinguette qui fait le bonheur des mamies. Sans doute un sacrilège pour les fans, mais c'est plutôt habilement réalisé !