Capucine Anav et Alain-Fabien Delon: les raisons de la rupture

L'idylle entre Capucine Anav et Alain-Fabien Delon est bel et bien terminée. Alors que la jeune femme entame une nouvelle relation avec un millionnaire, elle revient sur les raisons de sa rupture.

Après trois ans d’amour, Capucine Anav a quitté Alain-Fabien Delon. Elle s’est exprimé au magazine Gala: "Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés, raconte-t-elle. On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie."

Le confinement a joué un rôle non-négligeable. La jeune femme a été malade du Covid-19 et a passé 15 jours seule. "J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter."

L’ancienne chroniqueuse de TPMP ne part pas pleine de rancœur, elle ne garde que le bon: "C'est quelqu'un que je respecte énormément. Avec qui j'ai vécu trois années incroyables. (...) Ça ne s'oublie pas. Je ne veux garder que le positif de notre relation, je n'ai pas envie d'être en guerre avec les hommes que j'ai aimés."

Aujourd’hui, la belle coule des jours heureux aux côtés d’un mystérieux millionnaire nommé Victor.