Nouvelle bataille judiciaire pour Amber Heard: après Johnny Depp, elle fait face à Elon Musk

Alors qu’elle vient de clôturer un procès avec Johnny Depp, Amber Heard pourrait retrouver les bancs de la justice face à Elon Musk.

Amber Heard pourrait enchaîner les procès. L’actrice américaine souffle enfin après son procès contre Johnny Depp. Pour rappel, son ex-mari attaquait le tabloïd britannique, Sun, pour diffamation après l’avoir qualifié d’"homme qui bat les femmes". Après s’être affrontés à la barre, Amber Heard déclarait: "Ce fut incroyablement douloureux de revivre la fin de ma relation, de voir mes motifs et ma vérité remis en question, et de voir étaler devant la cour et retransmis dans le monde entier les détails les plus intimes et traumatisants de ma vie avec Johnny."

Pourtant la jeune femme pourrait bien retrouver le chemin du tribunal rapidement. Elon Musk a porté des accusations à l’encontre de la jeune femme en 2017. Leur relation n’a duré que quelques mois, mais le patron de Tesla réclame la destructions d’embryons qui ont été congelés à l’époque de leur histoire.

Selon un proche d’Amber Heard: "Johnny Depp est soit un ange soit un saint comparé à Elon Musk." Affaire à suivre.