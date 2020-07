Ellen DeGeneres face aux plaintes des employés: elle présente ses excuses

Depuis quelques semaines, le Ellen DeGeneres Show fait face à de nombreuses plaintes d’anciens et actuels employés concernant un environnement de travail toxique. Ellen DeGeneres elle-même a adressé une lettre d’excuse et a fait savoir que "les choses vont changer".

Le Ellen DeGeneres Show est une émission basée sur la gentillesse. "Be Kind" répète sans cesse l’animatrice vedette. Il n’en était pas de même en coulisse puisque de nombreux employés ont dénoncé un environnement de travail toxique et des cas de racisme et harcèlement.

"Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde que le Ellen DeGeneres Show serait un lieu de bonheur: personne n’élèverait jamais la voix, et tout le monde serait traité avec respect. De toute évidence, quelque chose a changé, et j’en suis désolée. Tous ceux qui me connaissent savent que c’est le contraire de ce en quoi je crois et de ce que j’espérais pour notre show."

Avec le succès de l’émission, elle admet avoir tourné le dos à certains aspects de la production. “J’ai compté sur les autres pour faire le travail comme je voulais qu’ils le fassent. Il est clair que certains ne l’ont pas fait. Cela va maintenant changer et je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus.”

La société Warner Bros a mené une enquête interne qui indique "certaines lacunes liées à la gestion quotidienne de l’émission". Ils déclarent que de nouvelles mesures vont être mises en place pour répondre aux problèmes.