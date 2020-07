Brooklyn Beckham dévoile les images inédites de sa demande en mariage

Brooklyn Beckham a annoncé ses fiançailles avec Nicola Peltz. Le couple a partagé un cliché bucolique sur les réseaux. Aujourd’hui, le fils de David et Victoria dévoile les coulisses de cette soirée particulière.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont annoncé leurs fiançailles par un magnifique cliché dans un paysage bucolique. Photo très esthétique. Mais le fils de David et Victoria a partagé sur son compte Instagram une série de clichés très émouvants de sa demande en mariage.

On y voit le jeune homme de 21 ans un genou à terre face à Nicola Peltz. Une belle image montre Nicola, visiblement émue, enlaçant son père dans ses bras.

En légende, Brooklyn écrit: "Je ne peux pas imaginer une vie sans toi bébé. Tu me fais me sentir si spécial et me fais rire tout le temps. Je prendrai toujours soin de toi et je te soutiendrai toujours."