Jessica Simpson abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant: elle pardonne à son assaillante

Jessica Simpson a été abusé sexuellement dans son enfance. L’actrice de 40 ans en a beaucoup souffert, mais a décidé aujourd’hui de pardonner à celle qui lui fait ça.

Voilà trente ans que les faits se sont produits. Jessica Simpson avait entre 6 et 12 lorsqu’elle et sa famille rendaient visite trois fois par an à un couple d’amis. Leur fille, d’un an plus âgée que Jessica, agressait cette dernière. Aujourd’hui, l’actrice a décidé de pardonner: "Je veux juste que tu saches que je te pardonne (…) et que tu saches que je sais ce qui s’est passé entre nous et que je ne vais pas vivre dans le déni."

Jessica Simpson a eu l’occasion de confronter son agresseuse. Elle a également révélé dans le podcast "Gift of forgivenss" que cette jeune fille se faisait également agresser sexuellement par un homme beaucoup plus âgé. "Il ne m’a jamais touché, mais il abusait d’elle et elle venait vers moi ensuite et me faisait des choses. Je me sentais mal pour elle et j’ai laissé les abus se produire."

"Cela commençait par des chatouilles dans le dos et ensuite des choses extrêmement inconfortables. Elle voulait que j’aille dans un placard avec elle, ou que je trouve un moyen de m’attarder jusqu’à ce que nous soyons seules. Au point où elle se faufilait dans la salle de bain pour me regarder me doucher."

La maman de 3 enfants explique qu’elle voulait aussi protéger sa petite sœur, Ashlee. "Je ne l’ai jamais laissée approcher Ashlee mais je ne lui ai jamais dit d’arrêter."