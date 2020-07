"On a été violentés par la police": Alix Desmoineaux (Les Marseillais) montre ses blessures sur Instagram

Alix, candidate des "Marseillais VS Le Reste du monde", raconte avoir été agressée par la police espagnole dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 2020. Alors qu’elle est en vacances à Marbella avec son ami Samy, des policiers auraient commis des violences à leur encontre.

"L'heure est grave. Là, je suis devant le commissariat de police. On a été violentés par la police. Samy, ils l'ont tabassé, ils lui ont pété une dent. Et moi, regardez mes poignets, j'en ai partout [des hématomes, NDLR]", a déclaré Alix sur Instagram ce jeudi 30 juillet. "Ils m'ont volé mon téléphone. J'avais publié les policiers en train de frapper Samy. C'est pour ça qu'ils m'ont attrapée, poursuit-elle. En fait, moi, j'étais en dehors. Et j'ai juste dit : 'Arrêtez de frapper mon ami parce que je filme.' Ils m'ont attrapée, tabassée."

La jeune femme confie être encore sous le coup de l’émotion suite à l’incident. "Je suis choquée, regardez mon cou. Le policier m'a étranglée en me regardant dans les yeux, avec son genou sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer", raconte-t-elle.

Alix affirme que son ami a été "frappé gratuitement" par la police, sans en dire plus sur le contexte. Elle dit avoir filmé la scène avant d’être agressée elle aussi. "Je suis innocente et je suis une victime de la situation et de cette violence qui n'a pas lieu d'être", clame-t-elle.

Au mois de mai, Alix Desmoineaux a fait parler d'elle en insultant des policiers qui réalisaient un contrôle. "C’est fou de toujours contrôler des Noirs et des Arabes, bande de fils de p***", lançait-elle dans une vidéo partagée sur Twitter. Des insultes qui ont indigné le syndicat policier, Unité-SGP-FO.