"Un projet incroyablement excitant": Jean-Claude Van Damme se la joue Belmondo dans une nouvelle comédie

Le tournage du "Dernier mercenaire" vient de débuter. Une nouvelle page dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, qu’il écrira aux côtés d’Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Eric Judor, Patrick Timsit, Valérie Kaprisky et Miou-Miou. Dans cette comédie française, JCVD joue le rôle d’un un ancien agent des services secrets, de retour en France pour sauver son fils qu’il n’a jamais rencontré.

L’acteur belge de 59 ans déborde d'enthousiasme à l’idée de jouer dans ce nouveau film : "Le Dernier mercenaire est un projet incroyablement excitant qui me permet de me confronter à un nouveau genre. J’ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre à ma manière, le flambeau de la comédie d’action. Le scénario de David Charhon, apporte tous ces codes de manière très réussi dans une belle histoire avec de l’émotion, beaucoup d’action et beaucoup d’humour", explique-t-il à Satellifax.

Avec Jean Claude Van Damme à l’affiche, le réalisateur David Charhon espère "renouer avec la grande tradition des films d’action des années 80-90" et "ces films cultes où les héros étaient hors norme, les cascades toutes plus impressionnantes et plus vraies que nature, le tout ponctué d’humour". Le "Dernier mercenaire" est une production Netflix qui sera diffusée sur sa plateforme de streaming.