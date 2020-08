Cécilia Cara de "Roméo & Juliette" a bien changé: "Je ne suis pas qu’une princesse"

Cécilia Cara revient sur le devant de la scène musicale avec un titre espagnol "Me acero a tu boca". Le titre s’accompagne d’un clip très sexy, bien loin de son rôle dans "Roméo & Juliette".

L’image qu’on garde bien souvent de Cécilia Cara date de 1999 lorsqu’elle interprétait Juliette dans la célèbre comédie musicale "Roméo & Juliette". Aujourd’hui, la chanteuse a 36 ans et tente de casser son image avec un nouveau titre mucho caliente intitulé: "Me acerco a tu boca" qu’on peut traduire par "Je viens à ta bouche". Elle lance ainsi son premier album solo prévu pour le printemps 2021.

"Depuis très longtemps, j’aime la musique latine. Je danse toutes les danses latines: la Salsa, le Cha-cha-cha. J’ai toujours adoré chanter en espagnol. Et il a fallu un petit de temps pour me trouver et me conforter dans le fait que j’étais faite pour cette musique. Il a fallu que j’explore, que j’apprenne. Pour cela, je suis partie en Amérique Latine, en Colombie, à partir de 2015. J’ai eu un énorme coup de cœur pour le pays, les gens et la musique. Je me suis sentie comme chez moi et cet album est né."

Et le clip de sa nouvelle chanson est qualifié de très sexy. Une façon de casser l’image très lisse de Juliette: "C’est vrai que j’ai cette image très douce et romantique, qui me plaît et fait partie de mon parcours, il n’y a aucun souci, a-t-elle assuré à Voici. Mais cette image un petit peu plus femme, plus sexy, qui danse, c’est moi aussi. Je suis une femme, j’aime les choses aussi sexy et je ne suis pas qu’une princesse."