Nouveau couple dans la famille Koh Lanta: Carinne et Yves ont officialisé leur relation

Yves a craqué pour Carinne. Les deux anciens aventuriers de Koh Lanta ont officialisé leur couple au site PurePeople.

Yves a participé à Koh Lanta 2017 tandis que Carinne était candidate au Fidji en 2019. Il y a trois ans, Yves était en couple avec une jeune femme. L’aventure les a séparés: "Lorsqu'on revient d'une aventure comme celle-là, on change et on se rend compte de certaines choses, parfois."

Par la suite, il participe à des événements Koh Lanta entre anciens où il rencontre Carinne: "Ça s'est fait naturellement. On a eu ce qu'on appelle un gros crush, un coup de foudre." Il avoue même avoir déjà flashé sur elle en la voyant dans l’émission.

Leur histoire est récente et les tourtereaux ne vivent pas ensemble. "Et nous ne vivrons pas ensemble. De toute façon, aujourd'hui, elle est toujours en instance de divorce. Et puis elle habite à Caen, moi j'habite à Sète à côté de Montpellier. Du coup, pour l'instant, on a décidé que chacun vivait chez lui et qu'on se retrouvait pour de très bons moments de plaisir partagé."