Jacques et Gabriella de Monaco: photo de vacances ADORABLE

L'heure des vacances a sonné pour Charlène de Monaco et ses enfants. Les jumeaux de 5 ans passent du bon temps à la plage, comme le montre une photo dévoilée par leur mère.

Plage, baignade et détente au programme pour Jacques et Gabriella de Monaco. Après une période difficile durant laquelle ils ont été séparé de leur père, en quarantaine à cause du coronavirus, ils se retrouvent en famille pour les vacances.

Mais attention, Charlène les surveille : longue robe pour Gabriella, short et t-shirt pour Jacques, protection intense contre le soleil.