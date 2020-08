Leonardo DiCaprio se lance dans un nouveau projet: il prépare une série

Leonardo DiCaprio va passer du côté sombre de la force. Il quitte son costume d’acteur pour se glisser dans celui de producteur. Il va produire une adaptation du roman "Island" en série.

Leonardo DiCaprio est doué pour tout. Alors pourquoi ne pas tenter l’aventure d’une série. C’est en tant que producteur avec sa société de production, Appian Way, que Leo va adapter le roman "Island" du britannique Aldous Huxley en série.

Ce livre date de 1962 et raconte l’histoire d’un journaliste et agent d’un magnat du pétrole. Il fait naufrage sur une île fictive nommée Pala. Une société y prospère depuis plus de 100 ans. Il finit par s’y intégrer et vit une expérience qui le change. Mais ce paradis est perturbé par un ennemi qui veut s’emparer des richesses de l’île.

Il n’y a pas encore d’autres noms associés à ce projet. Les fans espèrent tout de même que Leonardo DiCaprio s’impliquera dans le projet au point de jouer le rôle principal.