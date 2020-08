La chanteuse Adèle ne ressemble plus du tout à cela: elle est méconnaissable…. (photos)

Ce samedi 1er août, la chanteuse britannique a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram. Rayonnante, Adèle affiche une silhouette amincie avec une nouvelle coupe de cheveux.

Amincie depuis plusieurs mois, l’interprète de "Hello" n’a jamais été aussi en forme et prend plaisir à partager des clichés inédits avec ses fans sur son compte Instagram. Ces derniers ont pu découvrir un cliché où Adèle prend la pose devant sa télévision et s’affiche avec les cheveux bouclés. Non loin d’être une première, la star avait déjà surpris ses fans grâce à ses looks capillaires. La chanteuse de 32 ans a profité de cette photo pour féliciter Beyoncé pour son nouveau projet. En légende, elle écrit ainsi: "Merci à la Reine de toujours nous faire sentir aimés à travers son art".



Les secrets de sa perte de poids

Au cours des derniers mois, la chanteuse a fait beaucoup de sport et a changé complètement son alimentation. Elle n’a pourtant jamais eu honte des rondeurs. Après que cette dernière eut été accusée de grossophobie, son coach sportif, Pete Geracimo, avait simplement fait part de la transformation physique de la chanteuse. "Quand Adele et moi avons commencé notre aventure ensemble, il n'a jamais été question d'être super maigre. Il était question d'être en bonne santé. Quand l'album '25' est sorti et que la tournée a été annoncée, nous devions nous préparer à un agenda épuisant de 13 mois. À cette époque, elle a commencé à s'entraîner et à avoir une meilleure alimentation. Elle a donc perdu un poids considérable et les gens l'ont remarqué", a-t-il confié.



