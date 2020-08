"J’ai été littéralement époustouflée": voici ce que déclare Christina Milian à Matt Pokora pour leurs 3 ans de relation

Cela fait trois ans que les deux artistes, Christina Milian et Matt Pokora, se sont rencontrés à Saint Tropez. C’est le coup de foudre immédiat. Pour célébrer cette rencontre, la jeune femme a publié une longue déclaration sur son compte Instagram.

C’est lors d’une soirée dans le sud-est de la France, à Saint Tropez, que Matt Pokora fait la rencontre de Christina Milian. C’était il y a tout juste 3 ans. Cette rencontre va ensuite se transformer en une relation de plusieurs années. De cette union va naître leur premier enfant en janvier 2020, un petit garçon prénommé Isaiah. Une rencontre que les deux tourtereaux ne sont pas prêts d’oublier. Pour le rappeler et fêter ses 3 ans d’amour, Christina Milian a publié deux photos du couple sur son compte Instagram. En légende, elle a rédigé une longue déclaration exprimant ce qu’elle ressent pour son chéri. "Il y a trois ans et quatre étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire [ils sont tous les deux nés le 26 septembre] et la pièce manquante de mon puzzle à l'endroit exact où nous sommes aujourd'hui", écrit-elle.



"Joyeux anniversaire de rencontre. Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur", conclut-elle. De quoi ravir les fans des deux artistes.