Le mariage en toute discrétion de Sean Penn avec sa compagne de 28 ans

Après 4 ans d’amour, l’acteur de 56 ans, Sean Penn et Leïla George, 28 ans, se sont mariés en secret. C’est ce que révèle une amie proche du couple.

Selon plusieurs médias américains, Sean Penn et Leïla George ont officialisé leur relation. Une amie du couple, Irena Medavoy, a ainsi affiché une photographie de deux mains ornées de bagues. En légende, on pouvait y lire: "Nous sommes tellement heureux du mariage de Leila George et de Sean Penn. On vous aime, nous sommes contents que vous ayez trouvé votre âme sœur". Très pudique sur leur vie privée, les deux tourtereaux n’ont pas commenté la publication ni rendu public ce mariage réalisé en toute discrétion. Par ailleurs, la publication a été supprimée quelques heures après.

Troisième mariage de Sean Penn

Leïla est la troisième épouse de l’acteur. Celui-ci avait épousé Madonna en 1985. Il s’est ensuite marié avec Robin Wright en 1996. Cette dernière deviendra la mère de ses deux enfants. Avant de rencontrer Leila George, l’acteur a aussi été en couple avec Charlize Theron pendant 18 mois.