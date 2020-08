Coup de gueule de Cole Spouse (Riverdale): "Les effets du coronavirus ont été encouragés par l'échec des USA"

Cole Sprouse n’est pas un acteur très actif sur les réseaux sociaux. Mais depuis la crise du coronavirus, il a décidé de se retirer complètement. Il explique en avoir besoin pour sa santé mentale.

L’absence de Cole Spourse s’est fait fortement remarqué sur les réseaux sociaux. Ses fans s’inquiètent, mais l’acteur de Riverdale les rassure: "C’est nécessaire pour ma santé mentale." Il en profite pour tacler le comportement des USA lors de la crise du coronavirus.

Il a posté un long message d’explication: "Je sais que j'ai été absent des réseaux sociaux depuis un moment. J'ai décidé de prendre une pause nécessaire pour ma santé mentale. Je n'ai jamais été l'utilisateur le plus actif des réseaux sociaux, mais même le peu de temps que j'avais engagé pendant la quarantaine était un peu trop pénible. Le travail commence doucement à reprendre avec une nouvelle normalité. Et pour quelqu'un qui a connu que le travail toute sa vie, j'ai trouvé que j'étais meilleur avec un emploi du temps organisé. Savoir quand prendre du recul comme je l’ai fait au collège et quand se réengager est fondamentale pour tout jeune artiste. Prenez une pause. La santé mentale et physique vient toujours en priorité."

Il poursuit en parlant de la crise sanitaire du coronavirus: "Avec le temps, nous serons tous capables de voir clairement ce qu’est réellement cette pandémie: un traumatisme mondial massif. Les effets ont été énormément encouragés par l’échec des US."

Il conclut en appelant au vote lors des prochaines élections américaines: "Nous sommes en pleine campagne électorale et j'encourage tout le monde ici aux États-Unis à réfléchir sérieusement à notre système de soins médicaux "moderne". Je serai bientôt plus actif, mes petits bébés."