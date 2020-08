Tony Parker annonce son divorce avec Axelle, la mère de ses deux fils

Tony Parker et son épouse Axelle ont annoncé leur séparation ce lundi. Le couple est parent de deux enfants.

C'est la fin d'une belle histoire. Tony Parker et Axelle ont décidé de mettre un terme à leur relation. Le basketteur a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce lundi. Il se sépare ainsi de la mère de ses deux fils avec qui il est resté 9 ans. "Cette séparation sera guidée par un respect mutuel en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d’éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée", a-t-il ainsi écrit. Il a tenu à assurer que cette séparation se déroulera dans "un respect mutuel" pour préserver les deux enfants.



Le basketteur et sa compagne s'étaient rencontrés en 2011 et s'étaient mariés trois ans plus tard. De leur union est né Josh et Liam, en 2014 et 2016. Il s'agit ici du deuxième divorce de Tony Parker. Celui-ci s'était séparé de l'actrice Eva Longoria en 2010 après 9 ans de relation.