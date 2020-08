David Beckham: un film sur sa vie en préparation

David Beckham à l’affiche d’un film sur sa vie? Pourquoi pas. L’ancien footballeur serait en pourparlers avec Netflix et Amazon Prime.

A l’instar de "The Last Dance" qui retrace une partie de la carrière de Michael Jordan, David Beckham prépare film sur sa vie. Selon le journal The Sun, le travail a déjà commencé. L’entreprise de David Beckham, Studio 99, se charge de la production. Les négociations avec Netflix et Amazon Prime sont en cours pour la diffusion.

Une source a expliqué au magazine britannique: "C’est un projet pour lequel David est très excité et auquel il pense depuis longtemps. Le film devrait contenir de nouvelles images et des archives inédites."

La carrière de l’ancien joueur sera évidemment évoquée, mais ce n’est pas le thème central du film: "Ce sera sur la vie de David après le football, sur la création de sa nouvelle équipe à Miami. Il y aura du contenu très personnel aussi. L’intérêt sur sa vie privée et familiale est énorme."