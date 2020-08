Ashley Benson larguée par Cara Delevingne: elle règle ses comptes sur Instagram

Ashley Benson ne digère pas sa rupture avec Cara Delevingne. Pas étonnant du coup qu’elle voit rouge lorsque son ex se rapproche un peu trop d’une autre femme.

Ashley Benson a du mal à voir son ex, Cara Delevingne s’afficher avec une autre femme, qui plus est une ancienne amie. La star de Pretty Little Liars n’a pas hésité à tacler son ex sur son incapacité à rester fidèle en amour.

Depuis quelques semaines, Cara Delevingne s’affiche avec Kaia Gerber et elles semblent effectivement très proches. Ashley Benson critique également les 9 ans qui séparent les deux femmes. Sur Instagram, l’actrice a liké une publication où on peut lire en légende: "C’est quoi ce bordel! Cara a vraiment largué Ashley pour quelqu'un qui a 10 ans de moins et qui était ami avec Ashley? Pas étonnant qu'Ashley soit avec G-Eazy."

En likant d’autres posts, l’interprète d’Hanna Marin a fait part de son sentiment de trahison. Elle essaie de tourner la page dans les bras de G-Easy, un rappeur de 31 ans.