Deux artistes dominent les nominations des MTV Video Music Awards: Lady Gaga et Ariana Grande en force

Les nominations des MTV Video Music Awards 2020 viennent de tomber et font la part belle à Lady Gaga et Ariana Grande. La cérémonie se tiendra le 30 août 2020. Normalement, elle se tiendra en mode déconfinée.

Lady Gaga et Ariana Grande ont reçu le plus de nominations aux MTV Video Music Awards 2020 avec neuf chacune. Elles ont également une nomination en commun pour la vidéo de l’année avec leur chanson "Rain on me". Viennent ensuite Billie Eilish et The Weeknd avec six nominations respectives.

Lady gaga est également nommée pour la "meilleure performance en quarantaine" avec son interprétation de "Smile" lors show "One World: together at home".

Les gagnants recevront leurs prix le 30 août prochain lors d’une cérémonie a priori déconfinée. Le gouverneneur de New York, Andrew Cuomo l’a confirmé. Il assure que toutes les règles de sécurité seront respectées et que le public sera limité dans une salle qui peut accueillir 19.000 spectateurs.