Nagui crée la polémique sur les réseaux sociaux à cause de cette photo

Ce dimanche 2 août, Nagui a assisté à la représentation d'une pièce de théâtre au festival de Ramatuelle. Pour partager ce moment, l'animateur a publié une photo et a reçu beaucoup de critiques à cause du non-respect de la distanciation sociale dans les gradins.

Après des mois sans pouvoir se produire et jouer devant un public, les comédiens du festival de Ramatuelle ont retrouvé avec joie la scène de théâtre. Les spectateurs ont ainsi pu notamment assister à l'une des représentations de "Par le bout du nez" dans le Théâtre de Verdure. Nagui y participait et pour partager ce moment, il a publié une photo des gradins sur son compte Instagram. "Formidable soirée théâtre au festival de Ramatuelle. Un public responsable et masqué, un spectacle drôle et intelligent avec François-Xavier Demaison et François Bérléand. Vive le théâtre, même masqués", a-t-il écrit en légende de la photo.



Le port du masque semble en effet bien respecté mais la proximité entre les spectateurs a été pointée du doigt. "Même masqué... tellement de monde", a ainsi répondu un internaute. "D'où le masque", a rétorqué Nagui. Toutefois, d'autres messages similaires sont rapidement apparus. "Beaucoup trop de monde, même masqué", s'est indigné un internaute. "C'était bien utile tous ces risques ?", se demande un autre. "Irresponsable.... S’il vous plaît, ne venez pas nous applaudir à 20h d’ici quelques semaines", a réagit une personne se présentant comme un membre du corps médical.

Certains internautes ont aussi pris la défense de l'animateur. Les organisateurs du festival ont aussi assuré que des mesures avaient été prises: le port du masque, la prise de température de chaque spectateur et un nombre limité de places.