"Cette expérience nous a vaccinés": Franck Dubosc admet être responsable de l'échec de son film

Le dernier film de Franck Dubosc, "All Inclusive", sorti en février 2019 a seulement comptabilisé 800.000 entrées dans les salles. Un échec que l'acteur reconnaît et avoue avec amertume.

Franck Dubosc travaille actuellement sur un nouveau film, intitulé "Rumba Therapy". Il interprétera dans celui-ci un quinquagénaire qui décide de renouer avec sa fille plusieurs décennies après l'avoir abandonnée. Les tournages devraient débuter dans les prochaines semaines. Il compte bien s'appliquer pour ce nouveau film. Une occasion pour l'acteur de faire mieux, après l'échec de son dernier opus, "All Inclusive". En effet, il a enregistré un mauvais score au box office en comptabilisant 800.000 entrées dans les salles. L'humoriste en est conscient et se dit responsable de cet échec.

Selon lui, il n'aurait pas suffisamment travaillé le projet. "Pour ce qui concerne ‘All Inclusive’, on ne l’a pas assez travaillé, on a rendu une copie moyenne. Fabien Onteniente est d’accord avec moi. Cette expérience nous a vaccinés et nous évitera de refaire n’importe quoi", a-t-il ainsi confié dans les colonnes de Télé 7 jours. Avant d'ajouter: "Camping 4 n'est donc pas dans les tuyaux pour l'heure. Maintenant, c’est une série de films qui est tellement entrée dans la tête et le cœur du public qu’il est difficile de fermer complètement la porte...", a-t-il précisé. Les fans devront encore faire preuve de patience...