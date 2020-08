La femme de Stromae dévoile l'une des RARES photos du chanteur et de son fils

Les apparitions publiques de Stromae se font très rares. La femme de Stromae, Coralie Barbier, a néanmoins partagé une photo de Stromae et de son fils de 1 an et demi.

Très attentifs au respect de leur vie privée, Stromae et sa compagne, Coralie Barbier, ne partagent que très rarement des clichés d'eux et de leur petite famille. Lundi 3 août, la créatrice de mode a néanmoins souhaité partager une nouvelle photo assez inédite de son mari accompagné de son fils, âgé d'un an et demi et dont on ignore toujours le prénom. Sur cette photo, on voit la petite famille en vacances profiter des bons moments au bord de l'eau. Sur une plage de galets, Stromae apparaît assis à côté de son fils. Coralie a simplement inscrit un cœur bleu en guise de légende, sans préciser l'endroit où ils se trouvaient. Cette photo n'est en tout cas pas passée inaperçue auprès des fans qui ont rapidement réagi. "La vraie vie", écrit l'un deux. "Quelle belle photo", a répondu un autre. Certains ont même commenté la photo pour faire part de leur manque vis-à-vis du chanteur belge.

