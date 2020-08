Laurence Boccolini "fière de ses rides et de ses bobos" s'affiche au naturel (photo)

"Bonjour du matin! Les cheveux en pétard, le visage nu et fière de mes rides et de mes bobos. Elles me rappellent que j’ai vécu et survécu", écrit Laurence Boccolini sur son compte Instagram. L'actrice et animatrice accompagne son message d'une photo prise au réveil où elle s'affiche sans aucun artifice.

Ce n'est pas la première fois que Laurence Boccolini se montre à ses fans au naturel. Et à chaque fois, la réaction de ces derniers semble la même. Charmés, nombreux sont ceux qui complimentent l'actrice. "La beauté au naturel, je suis pour. Et les rides ne sont visibles que pour certains. Moi, je trouve que vous êtes magnifique. Restez comme vous êtes et ne changez rien", écrit l'un d'entre eux.

De plus en plus de célébrités prennent l'habitude de poser sans maquillage ni artifice, laissant ainsi découvrir leurs imperfections. Une façon de montrer à leur communauté que malgré leur notoriété, elles sont finalement comme "Monsieur/Madame tout le monde". En 2016, la chanteuse américaine Alicia Keys avait notamment décidé d'abandonner le maquillage. Et ce même sur les tapis rouges. Cette initiative a également été saluée par de nombreux fans.