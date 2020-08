Le rappeur américain Frank Ocean perd son petit frère dans un accident de voiture

Il avait 18 ans et a perdu la vie dans un tragique accident. Ryan Breaux, le petit frère du rappeur américain Frank Ocean, est décédé le 2 août dernier selon plusieurs médias américains.

Le jeune homme circulait en voiture à Thousand Oaks en Californie aux alentours de 1h30. Il était accompagné de l'un de ses camarades. Pour des raisons inconnues, le véhicule a soudainement quitté la route et percuté un arbre. Sous la puissance du choc, la voiture a été coupée en deux et s'est embrasée. Lorsque la police s'est rendue sur place, les deux occupants étaient décédés. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'accident et un appel à témoins est lancé.

"Un ami fidèle et authentique"

Ryan Breaux, 18 ans, est le petit frère du chanteur Christopher Francis Ocean, plus connu sous son nom de scène "Frank Ocean". Ce dernier a débuté sa carrière musicale en écrivant des titres pour des artistes tels que Beyoncé et John Legend. Il s'est également illustré aux côtés de Kanye West et de Jay-Z. En 2012, il sort son premier album, "Channel Orange". Celui-ci est un succès et il enchaîne les récompenses. Il a notamment été nommé aux Grammy Awards.

Frank Ocean n'a pas encore réagi publiquement au décès tragique de son petit frère.

De son côté, Paris Brosnan, fils de Pierce Brosnan, a rendu hommage à son ami dans un message publié sur les réseaux sociaux. "À mon frère, qui était talentueux au-delà de toute croyance, possédait un cœur en or, avait une énergie contagieuse, un sourire et un rire qui élevaient l'esprit de tout le monde et était un ami fidèle et authentique pour tous ceux qu'il connaissait", écrit-il.