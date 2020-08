Qu’est devenue Elodie Frégé, gagnante de la Star Academy 3? (vidéo)

Elodie Frégé a démarré sa carrière en 2003 en remportant la Star Academy 3 face à Michal. Si elle n’a pas une carrière sous le feu des projecteurs comme Jenifer ou Nolwen, l’artiste a plein de projets.

En 2003, à 21 ans, Elodie se faisait connaître sur TF1 dans la troisième édition de la Star Academy. Au bout de 4 mois de compétition, elle remporte la victoire face à Michal avec qui elle partage son gain. Elle sort dans la foulée un premier album. Mais la jeune femme n’adhère pas à l’étiquette "télé-réalité" qui lui colle à la peau.

Elle sort en 2006 son deuxième album "Le Jeu des 7 erreurs" auquel participe Benjamin Biolay. Elle entame alors un tournant dans sa carrière. Paraît en 2010 "La Fille de l’après-midi" et "Amuse Bouches" en 2013. Elle diversifie ses activités puisqu’elle apparaît dans des films et endosse le rôle de juré dans les saisons 11 et 12 de "La Nouvelle Star". Depuis Elodie Frégé se fait discrète sur le devant de la scène.

Mais ça ne l’empêche pas de travailler dans son coin. Dans un registre plus sombre que ce qu’on lui connaît, elle collabore avec le musicien Prieur de la Marne. Ils ont produit un titre "L’Enfer" en CinéLive autour du film de Clouzot. Elodie prête sa voix au personnage d’Odette. Voyez plutôt.