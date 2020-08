L'acteur américain Reni Santoni (Seinfeld, Dirty Harry, Miami Vice) est décédé

L'acteur Reni Santoni est mort samedi à l'âge de 81 ans, a déclaré sa compagne Tracy Newman aux magazines People et The Hollywood Reporter. Il a joué dans de nombreuses séries américaines, comme Seinfeld.

Reni Santoni, légende du cinéma hollywoodien, est décédé à l'âge de 81 ans, le samedi 1er août 2020. L'acteur américain est décédé après avoir été "malade pendant un moment," explique Tracy Newman, son amie et productrice. "Ceux d'entre vous qui l'ont connu savent combien il était drôle. Quel acteur, improvisateur, interprète... Il était si brillant. Je l'aimais beaucoup et il va me manquer terriblement. Un autre grand est parti", a-t-elle écrit.

Parmi ses rôles les plus connus, il a incarné le personnage de Poppie dans la sitcom "Seinfeld" (1994-1998) ou encore le policier Chico Gonzalez aux côtés de Clint Eastwood dans le long métrage "Dirty Harry" (1971). Il a tenu beaucoup de rôles secondaires, notamment dans "Grey's Anatomy", "Miami Vice" ou encore "Lou Grant". Il a également joué dans la comédie policière "Dead Men Don't Wear Plaid" et dans le film d'action "Cobra".