Deva Cassel touchée par les critiques sur son physique: elle se défend en photos

La semaine dernière, Deva Cassel faisait l’objet d’accusations de chirurgie esthétique sur son compte Instagram. Après avoir répondu une première fois, elle répond en image.

Deva Cassel fête ses 16 ans cette année et fait déjà l’objet de critiques sur son physique. La semaine dernière, un internaute l’accusait de chirurgie esthétique en commentaire d’une photo sur son compte Instagram. La jeune fille avait répondu une première fois, mais aujourd’hui elle illustre en image: "Non, je n’ai pas recours à la chirurgie esthétique."

Elle dévoile en story des clichés d’elle, enfant. "Maintenant voici des photos de quand j’étais vraiment jeune. Comme vous pouvez le voir, lèvres et sourcils sont toujours aussi grands. Je sais que ne devrais pas donner d’importance à des commentaires comme ceux-là, mais ils affectent mon quotidien. Arrêtez de répandre des rumeurs si vous n’avez aucune preuve. Et je donne ici clairement la preuve que mon visage n’a absolument pas changé, excepté avec l’âge."

Elle poursuit sur la strory suivante: "Je ne vais pas exposer plus de photos de moi de quand j’étais plus jeune parce que c’est ce qu’on appelle la vie privée. J’ai choisi ces images parcequ’elles montrent le mieux mes caractéristiques. Ainsi les gens arrêteront de dire de telles absurdités sur ma vie privée alors qu’ils ne connaissent même pas 3% de ma vie. Je sais que les rumeurs sont en grande partie ce qui tient les réseaux sociaux vivants. Ils peuvent être funs et vous faire réfléchir à beaucoup de choses. Mais pas sur des sujets comme ceux-ci. Allez, vous pouvez faire mieux que ça."

Ces trois images la représentent bébé, jeune enfant et aujourd’hui. Une chose est certaine, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel est magnifique et elle a du répondant.



©Instagram @d.casseluxxi