Un rappeur américain meurt à 26 ans: il a été abattu en plein shopping

FBG Buck est décédé ce mardi 4 août à 26 ans. Le rappeur américain faisait son shopping dans les rues de Chicago lorsqu’une fusillade a éclaté. Il est mort en arrivant à l’hôpital.

Le rappeur américain FBG Duck est mort à Chicago mardi 4 août. Il n’avait que 26 ans. Il a été la cible d’une fusillade en plein jour alors qu’il faisait du shopping avec deux amis. Les faits ont eu lieu dans le quartier de Gold Coast réputé pour être particulièrement dangereux.

Selon les premiers éléments de l’enquête: deux voitures se sont arrêtées, quatre personnes sont sorties et ont ouvert le feu. FBG Duck a été touché à la poitrine, à l’aine et au cou. Le rappeur a immédiatement été transporté à l’hôpital où il est décédé à son arrivée. Un homme de 36 ans et une femme de 26 ans ont aussi été touchés et sont dans un état grave.

Le rappeur avait déjà été la cible d’une fusillade en 2018. Il avait reçu une balle dans l’épaule. Depuis l’annonce de son décès, ses fans lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Ils sont également nombreux à dénoncer le climat d’insécurité à Chicago.