Disney mise sur le streaming pendant la pandémie: "Mulan" sortira sur Disney+

Disney a été fortement touché par la pandémie de coronavirus. La marque mise désormais sur le streaming avec la plateforme Disney+ disponible le 15 septembre en Belgique. Le film "Mulan" sortira d'ailleurs en streaming.

A la faveur de la pandémie, Disney a trouvé l'élu de son coeur: le streaming direct des contenus aux consommateurs, déjà prioritaire avant la crise sanitaire, fait désormais l'objet de toutes ses attentions.



La plateforme Disney+, qui a atteint lundi les 60,5 millions d'abonnés, va accueillir le film "Mulan" en exclusivité pour l'instant, après que sa sortie au cinéma a été retardée à plusieurs reprises et désormais repoussée sine die. Le service a atteint son objectif minimal en termes d'abonnés 4 ans plus tôt que prévu. En tout, Disney compte désormais 100 millions d'abonnés payants pour ses plateformes (Disney+, ESPN+ et Hulu), grâce à ses catalogues abondants et à l'univers de Star Wars, mais aussi au Grand confinement.

Et ce n'est pas fini: le groupe californien a annoncé mardi le lancement pour 2021 d'un nouveau service de streaming, sous la marque Star, qu'il a acquis auprès de Fox. D'avril à juin, seule la branche des services de streaming de Disney a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de la même période il y a un an: près de 4 milliards de dollars, contre 3,9 milliards en 2019.

L'activité des parcs d'attraction, des croisières, de l'événementiel et des produits dérivés a elle plongé de 85%, à 983 millions de dollars. Au total, Disney a réalisé 11,8 milliards de dollars de recettes, moitié moins qu'il y a un an, et se retrouve avec une perte nette de 4,7 milliards de dollars pendant le troisième trimestre de son exercice décalé, contre près de 2 milliards de bénéfice net l'année dernière. Disney+ débarquera en Belgique le 15 septembre prochain.