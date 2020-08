Heidi Klum accusée dans l’affaire Epstein: elle nie et soutient les victimes

Heidi Klum est citée dans des documents judiciaires datant de 2015. Elle est accusée d’avoir fait partie de l’entourage de Jeffrey Epstein et notamment d’avoir pris son jet pour se rendre sur l’île "des orgies". Le top model nie.

Heidi Klum est accusée de faire partie de l’entourage de Jeffrey Epstein comme Naomi Campbell, Bill Clinton et Al Gore. Virignia Roberts, la principale accusatrice de l’homme d’affaire décédé il y a un an, l’affirme. Dans une déposition datant de 2011, elle assure que le mannequin avait emprunté le jet privé du financier pour se rendre sur son île où auraient été organisées les orgies.

Heidi Klum se défend par le biais de ses avocats: "Son nom et ses initiales sont absents de tous les carnets de vols qui ont été publiés. Beaucoup de personnes célèbres sont listées, mais Madame Klum n’est pas l’une d’elles. L’explication est simple. Elle n’a jamais été dans aucun avion de Monsieur Epstein. Et c’est parce qu’elle ne connaissait pas Monsieur Epstein et n’a jamais été sur son île."

Auprès du magazine People, le mannequin prend la parole: "Je parle parce que je ne veux pas être associée à tort avec Monsieur Epstein et l’histoire horrible qui l’entoure." Elle assure également soutenir les victimes qui "se sont manifestée de manière si courageuse."

Néanmoins, des photos ont refait surface la plaçant aux côtés du Prince Andrew lors de soirées où se trouvait également Ghilaine Maxwell, bras droit de Jeffrey Epstein.