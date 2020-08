L'impressionnante perte de poids de Jaja (Secret Story): il a perdu 27 kg en quelques mois (photos)

Il y a quelques mois, Jaja a commencé à partager sa transformation physique sur son compte Instagram. Le candidat de Secret Story 10 a déjà perdu 27 kg.

Si vous avez regardé la dixième saison de Secret Story, vous n'avez sûrement pas oublié Jaja. Le candidat s'était fait remarquer par sa bonne humeur et sa joie de vivre. Il a ensuite participé à d'autres émissions, notamment Les Anges de la Télé-réalité. Il y a quelques semaines, Jaja a décidé de perdre du poids. Il a partagé de nombreuses séances de sport avec ses abonnés sur Instagram.



Il y a environ 2 mois, il a partagé un avant/après de son corps qui changeait. "Un retour aux sources qui me fait beaucoup de bien, une hygiène de vie, des nuits de sommeil, un boulot. Depuis quelques semaines, je partage avec vous mon évolution physique, ma perte de poids, un pur bonheur, expliquait-il. J'ai pris en maturité, appris beaucoup de choses sur la vie et surtout sur moi-même avec ce confinement et le mois béni de Ramadan. J'ai pris du recul, pris de bonnes résolutions. Je motive chacun d'entre vous à prendre votre vie en mains. Entourez-vous des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Alors bien sûr, je n'ai pas un corps d'Apollon, mais c'est un bon début. Je retiens une chose de tout ça, c'est que la famille est plus belle chose du monde. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, je vous aime fort."



Le 25 juin, Jaja publiait un autre avant/après de son visage. "Je reviens de loin et je suis encore très loin du but. N'oubliez jamais que si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai passé ma vie en boîte de nuit et dans les fastfood. Aujourd'hui, je partage tout avec vous pour vous prouver qu'avec la détermination et une bonne hygiène de vie, tout est possible. J'ai un peu honte de ma tête d'avant, mais je l'assume."



Enfin, il y a deux jours, Jaja a posté une photo où il dévoilé fièrement son ventre, expliquant que sa cure détox fonctionne et que son "estomac a dégonflé", qu'il a bonne mine et encore perdu quelques kilos.



