Kim Kardashian et Kanye West: voici la personne qu'ils ont emmenée avec eux en vacances pour sauver leur mariage

Lors d'une ultime tentative pour sauver leur mariage, Kim Kardashian et Kanye West se sont envolés vers les Caraïbes avec leurs enfants. Le couple est également accompagné du prêtre qui a officié lors de leur mariage.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Kim Kardashian et Kayne West étaient partis en vacances avec leurs enfants. TMZ expliquait en effet que Kim Kardashian avait pris un jet privé avec North, Saint, Chicago et Psalm à Los Angeles et se serait rendue dans le Wyoming pour venir chercher Kanye West. Ensemble, ils seraient ensuite partis en vacances. Si la destination n'était pas encore connue, elle l'est désormais. C'est vers les Caraïbes que la famille se serait envolée.

Sur place, le couple souhaiterait se donner une dernière chance de sauver son mariage et de reconstruire sa relation. Selon différentes sources, Kim Kardashian et Kanye West ne seraient pas seuls pour cette ultime tentative de réconciliation. Ils auraient en effet emmené avec eux Rich Wilkesion Jnr, le prêtre qui les a mariés.



© Capture d'écran DailyMail

Une personne a confié au Sun: "Le voyage de Kim et Kayne, ce ne sont pas des vacances romantiques. C'est une chance pour eux de se reconnecter, loin du chaos et de leur entourage". Quant au prêtre, c'est quelqu'un "en qui Kanye a confiance. Il a été constant dans la vie de Kim et Kanye et c'est un amie de la famille. Kim espère que son intervention aidera Kanye".

Ce n'est pas la première crise que le couple traverse. Un proche aurait révélé à US Weekly que les deux époux ne vivraient plus sous le même toit depuis près d'un an. "Kanye est dans le Wyoming depuis un an. Kim y va environ une fois toutes les cinq semaines et amène les enfants", a-t-elle ainsi raconté. Depuis le meeting organisé pour la course à la présidentielle de Kanye West, rien ne va plus. Le rappeur se serait terré dans son ranch et refuserait les appels de son épouse. Ils ont été aperçus il y a quelques jours en train de discuter dans une voiture, Kim était en pleurs.