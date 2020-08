Une star de Disney Channel arrêtée pour violences domestiques

Ronni Hawk a été arrêtée à son domicile après une violente dispute avec son conjoint. Le jeune homme présentait des blessures visibles.

Ronni Hawk est une des stars de Disney Channel. L’actrice de 20 ans joue dans la série "Stuck in the middle" sur cette chaîne, mais aussi dans "On my block" sur Netflix.

La jeune femme a été arrêtée à son domicile de Los Angeles vendredi 31 juillet. Elle aurait porté des coups à son conjoint, forçant la police à la placer en garde à vue et à mettre une caution à 100.000 dollars.

Selon le porte-parole de la police, Ronni Hawk a été libéré cette nuit-là, vers 21h45, après avoir déposé sa caution de 100 000 dollars. Une date d’audience a été fixée au 11 décembre selon le magazine E! News.

Selon TMZ, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, la police a répondu à un appel pour troubles domestiques et a déclaré avoir rencontré sur les lieux un homme présentant des blessures visibles, notamment des égratignures.

La jeune femme a joué Rachel Diaz dans l'émission "Stuck in the Middle", qui a été diffusée pendant trois saisons, de 2016 à 2018. Elle a également joué un rôle récurrent dans "On My Block" de Netflix, et a fait des apparitions dans "Legacies" et "S.W.A.T.".