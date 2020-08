Maître Gims très proche d’un Top Chef: Dem Dem est sous le charme

Maître Gims et sa compagne, Dem Dem, sont tombés sous le charme de l’ancien candidat de Top Chef, Mory Sacko. Le jeune cuistot les a éblouis en leur concoctant des gourmandises en privé.

Le chanteur Maître Gims et sa compagne Dem Dem s'offrent les services privés d'un Top Chef. Dem Dem a partagé une photo sur son compte Instagram, où l'on peut voir Mory Sacko, candidat de la dernière édition de l'émission, en plein travail et elle en arrière-plan, son bébé dans les bras. Une autre photo dévoile un plat de brochettes, et une dernière montre la femme de Gims en pleine dégustation.

Elle légende: "Merci Mory Sacko d’avoir rendu nos retrouvailles familiales si gourmandes." Un beau coup de pouce pour l'ancien Top Chef éliminé après l’épreuve de la guerre des restos. Mory a d’ailleurs ouvert son premier restaurant, comme il l’écrivait sur Twitter: "C’est avec émotion que je vous annonce l’ouverture de ma première maison, MoSuke." Il propose une cuisine inspirée des gastronomies africaine et japonaise.