Cet homme pêche un saumon en Alaska… et se le fait voler par un ours (vidéo)

En Alaska, un homme pêchait lorsqu'il a fait une drôle de rencontre.

La vidéo a été partagée par le DailyMail. On y voit un homme en train de pêcher. Un ours s'approche alors. L'animal marche dans l'eau et fait des allers-retours. Tout à coup, l'homme attrape un saumon à l'aide sa canne à pêche. L'ours revient alors face à l'homme et semble observer le poisson… Avant de l'attraper et de se mettre à courir.

L'homme se met à rire, peut-être de soulagement que ce soit le poisson qui ait été attrapé par l'ours et pas lui.