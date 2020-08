Jesta (Koh-Lanta) enceinte: elle dévoile une première photo de son baby bump

Jesta et Benoît, de Koh-Lanta, seront bientôt parents pour la seconde fois. La jeune femme vient de publier une photo de son ventre rond sur les réseaux sociaux.

Un an après la naissance de leur fils Juliann, Jesta et Benoît attendent un deuxième enfant. Le couple, qui s'était rencontré en 2016 lors du tournage de Koh-Lanta, l'a en effet annoncé sur Instagram ce lundi 3 août. "Nous avons tellement d'amour à donner que nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir agrandir notre famille à nouveau", écrivait Jesta.

Ce jeudi 6 août, la maman a souhaité partager une première photo de son ventre arrondi sur Instagram. Elle écrit en commentaire: "Tellement heureuse de voir mon corps s'arrondir une seconde fois pour y créer la vie. Malgré la grossesse très facile pour Juliann, je n'ai pas détesté, mais loin d'avoir adoré être enceinte. Trop impatiente de pouvoir profiter et savourer chaque changement et nouveauté que nous offre la grossesse. Cette fois-ci, j'appréhende ces 9 mois totalement différemment et je suis juste contente de vivre l'instant présent".