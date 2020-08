Cameron Diaz heureuse loin du cinéma: "J’ai trouvé la paix intérieure"

Cameron Diaz a pris sa retraite cinématographique depuis son accouchement. Après presque 8 mois, elle estime que c’était une très bonne décision. Elle explique pourquoi.

Cameron Diaz s’est éloignée du monde du cinéma depuis son accouchement début 2020. Elle explique aujourd’hui pourquoi c’était le meilleur choix. Son dévouement pour sa carrière a rarement laissé de la place à sa vie personnelle.

"J’ai décidé que je voulais autre chose dans ma vie, déclare-t-elle dans le podcast de Gwyneth Paltrow, In Good Health. J’avais tellement poussé pendant si longtemps, le travail, faire des films, c’est pénible. Quand on tourne un film, c’est l’excuse parfaite, vous leur appartenez. Vous êtes là 12 heures par jour pendant des mois, et on n’a le temps pour rien d’autre."

Pour l’actrice, la vie sous le feu des projecteurs est épuisante: "C’est très fatigant de travailler à un tel niveau, d’être un personnage public et de se mettre autant en avant. On reçoit beaucoup d’énergie en permanence quand on est très connue en tant qu’artiste, qu’on est dans la presse et qu’on se met en avant."

Lorsque Gwyneth Paltrow lui demande ce qu’elle a ressenti en laissant sa carrière de côté, Cameron Diaz répond sans détours: "J’ai trouvé la paix intérieure. Une paix dans l’âme parce que je prenais enfin soin de moi."