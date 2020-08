Clara Luciani en couple: elle aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un guitariste d'un célèbre groupe

Clara Luciani serait en couple avec le chanteur et guitariste écossais, Alex Kapranos, avec qui elle a travaillé sur sa dernière chanson. Ils se sont rapprochés durant le confinement.

Clara Luciani aurait retrouvé l’amour. D’après le magazine Public, l’artiste française est en couple avec Alex Kapranos, chanteur et guitariste du groupe Franz Ferdinand. Ils ont d’ailleurs travaillé ensemble sur le titre Summer Wine.

Déjà en 2019, la chanteuse l’invitait à le rejoindre sur scène à l’Olympia. Par la suite, ils ont passé le confinement ensemble en Ecosse. Le jeune homme avait aussi vanté Clara Luciani dans les médias parlant de "sa façon poétique de parler" et de "sa voix incroyable, très pure et inébranlable".

On souhaite tout le meilleur à ces deux artistes, surtout quand on sait que la belle a peu de chance en amour. Elle confiait en décembre se faire larguer régulièrement. "Je suis sur un bon petit rythme: une rupture tous les 3, 4 mois. On dirait que c'est un exercice que je m'impose pour écrire. Je suis très sensible aux ruptures mais j'ai réalisé qu'on pouvait se remettre de tout. Et puis, pour l'instant, je bouge tout le temps. Ce n'est pas le moment idéal pour le mariage et les enfants. Ce sera pour plus tard."



