Nouveau tacle de Matt Pokora: "J'invite mes collègues étrangement silencieux à se manifester"

Matt Pokora ne décolère pas. Après s’en être pris au gouvernement à cause des nouvelles mesures prises pour les concerts, il s’en prend à ses collègues chanteurs et chanteuses. Il s’étonne de leur silence et les invite à faire entendre leurs voix.

Matt Pokora veut pouvoir se regarder dans un miroir. Pour lui, les mesures prises par le gouvernement français vont principalement se faire ressentir sur son public et son équipe, ce qu’il refuse. Le ministère de la culture a décidé de ne pas interdire les concerts, mais d’obliger un siège d’écart entre chaque spectateur. Chose infaisable pour Matt Pokora. Dans un précédent message sur son compte Instagram, il expliquait: "On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe, qui ne l’est pas?! On va rechercher les gens dans la nature?! C’est n’importe quoi…"

Si lui est monté au créneau, il s’étonne du silence de ses collègues et amis chanteurs et chanteuses. Il écrit un nouveau message en story Instagram qui leur est adressé: "J’invite bon nombre de mes collègues étrangement silencieux à se manifester… Perso, je sais que je pourrai marcher la tête haute au milieu de mes équipes quand tout ça sera terminé et qu’on se retrouvera. Parce que j’ai toujours été reconnaissant envers ces milliers de personnes que j’ai croisés depuis 18 ans que je fais ce métier et qui ont fait partie de la bonne organisation sur chacun des concerts ou événements auxquels j’ai participé depuis tout ce temps."

Il ajoute ne pas être irresponsable face au coronavirus, il refuse juste la demi-mesure: "Soit on interdit, soit on autorise avec masque." Dans un autre message, il explique en quoi cette mesure impactera bon nombre de ses collègues (producteurs, techniciens, catering, maquillage, salles de spectacle, etc.)



©Instagram @mattpokora