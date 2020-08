L’avertissement prémonitoire d’Angelina Jolie à Johnny Depp: "La connerie de ta vie"

Angelina Jolie et Johnny Depp sont des amis de longue date. Ils s’entraident, se conseillent, comme quand Angelina Jolie l’a prévenu au sujet d’Amber Heard. Il aurait dû l’écouter.

"Tu fais la connerie de ta vie", voilà ce qu’Angelina Jolie a dit à son ami, Johnny Depp, lorsqu’il lui a annoncé son mariage avec Amber Heard. Les deux acteurs se sont rencontrés en 2010 sur le tournage de "The Tourist". Ils sont restés très proches et se sont soutenus à travers leurs divorces respectifs.

C’est donc en tant qu’amie qu’Angie a conseillé à Johnny de se méfier d’Amber Heard lors de leur rencontre. L’actrice avait l’intuition que la jeune femme était malhonnête et avait des intentions carriéristes malsaines. Son inquiétude s’est empirée lorsque Amber a accepté la demande en mariage sans contrat. Johnny Depp voulait par là lui prouver son amour.

Angelina tente alors de le raisonner, le convaincre au moins de faire un contrat de mariage pour protéger ses intérêts en cas de divorce. Au final, Angie avait vu juste. Amber Heard et Johnny Depp, c’était bel et bien « une connerie » qui s’est terminée un an plus tard avec des cas de violence et autres abus.