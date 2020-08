Vers une réconciliation? Kanye West partage les images d'un moment de joie avec Kim Kardashian et North (vidéo)

Le couple Kardashian-West vit une des pire crise de son histoire, mais les deux célébrités veulent tout faire pour sauver leur couple.

Kim, Kanye et leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm West, âgés de 7, 4, 2 ans et 15 mois) se sont envolés pour la République Dominicaine afin de faire un break et de se recentrer sur l'essentiel, loin de la folie des dernières semaines et du souvenir du meeting pour le lancement de la campagne de Kanye West pour l'élection américaine.

Dans une vidéo publiée hier sur son compte Twitter, Kanye West partage des images filmées par son épouse, où on le voit danser et passer un moment heureux en toute simplicité. Leur fille aînée, North, rejoint son papa dans une danse survoltée au milieu d'une nuit chaude de République Dominicaine. Derrière la caméra, on entend Kim Kardashian rire de bon coeur.

Sur Twitter, les fans, aux anges, sont heureux de voir le rappeur avec le sourire et espèrent que cette vidéo est l'annonce d'une réconciliatition avec Kim Kardashian.