William et Kate: ce mariage particulier pour la princesse Charlotte auquel ils n'ont pas pu assister

Les mesures liées à la lutte contre la propagation du coronavirus sont très restreintes au Royaume-Uni où les cérémonies de mariage sont possibles mais avec un nombre limité d'invités. Alors que la duchesse d'York, Beatrice, a épousé dans le plus grand secret son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi, entourés de leurs grands-parents, parents et frères et soeurs, il semblerait que ce ne soit pas le seul mariage de la haute société anglaise qui ait été maintenu malgré les circonstances.

Le Daily Mail révèle, en effet, que le meilleur ami du prince William, Thomas van Straubenzee, a épousé dans la plus stricte intimité sa fiancée, Lucy Lanigan-O'Keeffe. Ce mariage, initialement prévu en avril dernier, a été repoussé à l'été. Le prince William qui devait être le témoin du marié n'était finalement pas présent, ainsi que la princesse Charlotte, 5 ans, qui devait officier en tant qu'enfant d'honneur. Pour la fille de William et Kate, ce mariage était d'autant plus particulier, parce que son parrain épousait...son institutrice.

Toujours selon le Daily Mail, le couple de jeunes mariés a une autre grande nouvelle: il attend son premier enfant.

William et son épouse séjournent actuellement dans leur manoir de campagne situé à Amner Hall dans le Norfolk avec leurs 3 enfants: George, sept ans, Charlotte, cinq ans, et Louis, deux ans.