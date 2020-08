Arnold Schwarzenegger devient grand-père pour la première fois à 73 ans!

L'acteur qui interprétait Terminator est devenu grand-père pour la première fois fin de la semaine dernière. Sa fille Katherine, qui attendait un enfant avec l'acteur Chris Pratt a en effet accouché, relate ce matin le Daily Mail.

Le frère de Katherine, Patrick, a confirmé la naissance à la chaîne américaine ET! dimanche, alors qu'il se promenait à Santa Barbara, en Californie.

"Ils vont très bien - je viens de lui apporter un petit cadeau", a déclaré l'acteur de 26 ans, que l'on pouvait voir porter un paquet avec un ruban rose.

Bien que Patrick n'ait pas révélé le sexe du bébé ni la date exacte de naissance, les parents de Katherine, Maria Shriver, 64 ans, et Arnold Schwarzenegger, 73 ans, ainsi que les frères et sœurs Schwarzenegger restants, ont été aperçus en train de rendre visite à la résidence de Katherine et Chris vendredi.

Au printemps, Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur de la Californie avait confié sa joie à l'idée de devenir grand-père, en même temps qu'il documentait sur les réseaux sociaux son confinement entouré de ses animaux de compagnie.