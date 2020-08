Angèle en couple avec Marie Papillon? Une publication Instagram qui en dit long

La dernière photo postée par Angèle sur son feed Instagram a fait réagir de nombreux fans. Certains voit là une confirmation de sa relation amoureuse avec l'instagrameuse. Il faut dire que c'est subtil…

Sur cette photo où elle est assise en bord de mer, elle porte un tee-shirt sur lequel est écrit : "Portrait of women who love women", c'est-à-dire "Portrait de femmes qui aiment les femmes". Elle reprend la phrase en légende, et ajoute : " Au moins, c’est clair… enfin non pas claire, Marie", et termine avec les émoji papillon et bisou.

Une publication qui tend donc à confirmer sa relation avec marie Papillon, connue pour ses posts humoristiques sur Instagram.

On savait les deux femmes très proches : elles avaient été photographiées ensemble et plus récemment, le chien d'Angèle est apparu dans les vidéos Instagram de Marie Papillon.

"Elle en a de la chance cette claire", a-t-elle commenté avec un émoji coeur. "Et moi alors", a renchéri Angèle.