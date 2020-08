Yves et Carinne de Koh Lanta c'est DÉJÀ FINI

A peine leur relation officialisée que c’est déjà fini. Carinne et Yves de Koh Lanta se sont séparés. Yves s’est livré sur les raisons de cette rupture à PurePeople.

"La perversité d’une personne" a mené Carinne et Yves de Koh Lanta à se séparer. Nous vous annoncions l’officialisation de leur couple il y a deux semaines, mais les tourtereaux se séparent déjà.

Yves s’est confié dans une interview au site français PurePeople. Pour lui, la rupture semble compliquée à vivre. Il raconte que les premiers mois de leur relation furent intenses: "Le 13 août, cela aurait fait onze mois que nous sommes ensemble. Les quatre premiers mois étaient très fusionnels à tous points de vue. On ne pouvait pas se regarder sans être attirés l'un par l'autre. On ne restait jamais longtemps sans se voir et on passait beaucoup de temps ensemble."

En ce qui concerne la raison de leur séparation, Yves parle d’une personne parasite. "Il y avait toujours un parasite dans les parages et ce jusqu’au début des vacances où tout a basculé. C’est plutôt la perversité d’une personne qui a manœuvré et poussé Carinne à me manquer de respect."

Ce n’est donc pas une rupture amicale, l’ancien candidat de Koh Lanta 2017 estime qu’ils ne se reverront jamais.