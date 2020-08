Cette demande en mariage ne se passe pas du tout comme prévu...

Miles, un Américain, voulait concocter une demande en mariage à Angie inoubliable. Pour cela, il avait tout prévu... Un coucher de soleil, un tour en bateau... Une mise en scène on ne peut plus "instagrammable"... C'est alors que son meilleur ami a créé une grosse frayeur aux amoureux et les a fait retomber subitement de leur petit nuage.

Alors que Miles est à genou et pose la fameuse question, Roman qui est dans la combine doit lui lancer la petite boîte contenant la bague de fiançailles... Mais Roman manifeste d'un trop grand enthousiaste et lance l'écrin avec trop de ferveur. Celui-ci ne peut pas être rattrapé par Miles et il tombe à l'eau. Angie est horrifiée... Roman saute alors du bateau à toute vitesse pour le récupérer.

Sans préciser si c'est une mise en scène...Tout finit bien. La future mariée a une impressionnante bague à son doigt et le fiancé le plus romantique du monde... Reste à savoir si Roman endossera le rôle de témoin...