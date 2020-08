Jessica, l'(ex) meilleure amie de Meghan Markle, accusée de racisme, sort du silence

Jessica Mulroney, la styliste canadienne et meilleure amie de Meghan Markle est de retour sur les réseaux sociaux après deux mois de silence. La Canadienne qui a été accusée de racisme par la bloggeuse Sasha Exeter et qui a perdu tous ses contrats de travail suite à cette altercation s'était murée dans le silence dans sa demeure de Toronto, de nombreux tabloïds informant également que sa meilleure amie Meghan Markle avait décidé de ne plus lui parler suite à ces accusations.

Pour marquer le dixième anniversaire de ses jumeaux, qui étaient les enfants d'honneur du mariage de Harry et Meghan, la styliste a publié une jolie vidéo de ces garçons, Brian et John, soufflant leurs bougies. On peut également voir son époux, Ben, 44 ans, fils de l'ancien premier ministre canadien et animateur de télévision très souriant amené le gâteau à leurs enfants.

Mais alors que ce clip se concentrait sur ce moment familial heureux, Jessica a indiqué en légende les difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis que l'influenceuse Sasha Exeter l'a accusée de "menacer son gagne-pain" après avoir "été offensée'' par une vidéo de Black Lives Matter publiée par la star.

"Mon incroyable famille a vu leur maman dans le pire état qui soit. Ces deux garçons n'ont pas quitté mes côtés et m'ont donné l'envie de vivre et de travailler quand tout s'écroule. Ils méritent le meilleur des anniversaires..."

L'occasion aussi pour la quadra de démentir des rumeurs selon lesquelles Meghan Markle aurait coupé les ponts avec elle. A l'un de ses abonnés qui mentionnent que Meghan Markle l'a virée de ses contacts, Jessica Mulroney répond: "Ne croyez pas tout ce qu'écrivent les tabloïds".