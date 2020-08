Will Smith se retrouve avec deux dents cassées: merci Jason Derulo (vidéo)

Jason Derulo et Will Smith ont un petit accident en pleine partie de golf. Il faut croire que le swing du chanteur n’est pas au top. Will Smith s’est fait casser les dents... ou pas.

Jason Derulo et Will Smith sont deux stars dans leurs domaines. Mais on ne peut pas être bon partout: les deux amis se sont essayés à une partie de golf. Et Will Smith se retrouve avec les dents cassées... ou pas. Les deux acolytes sont les pros pour faire ce genre de blague à leurs abonnés.

Will Smith a posté une vidéo sur son compte Instagram. On le voit expliquer au chanteur comment réaliser un bon swing. Au moment de s’élancer, Jason Derulo envoie le club de golf dans la figure de l’acteur. Il s’écroule sur le sol, et se tourne ensuite vers la caméra avec les dents de devant complètement cassées. Blague ou pas? Sans doute que oui, étant donné que Jason et Will s'amusent souvent à faire ce genre blague à leurs abonnés.

En légende, Will Smith écrit: "Et on ne vit plus jamais Jason Derulo."